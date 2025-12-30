Вокалист «Гран-КуражЪ» вспомнил номер с Лукашенко и роль в «Гладиаторе»

Главным творческим событием 2025 года Елфимов назвал свою роль в рок-мюзикле «Гладиатор».

«Не могу не отметить мой большой сольный концерт в рамках международного фестиваля «Искусств Славянский базар» в сопровождении Национального академического народного оркестра имени Иосифа Женновича. Так много событий, что боюсь что-то упустить. И, конечно же, самое главное событие в моей творческой жизни в 2025 году — исполнение на театральной сцене Современного театра мюзикла главной роли Максимуса в новом рок-мюзикле «Гладиатор», аранжировщиком и соавтором которого я являюсь вместе с Анной и Константином Скрипалёвыми, а также Вадимом Лановым. Композиция «Выбор» из этого мюзикла, которую мы записали с великолепным Артуром Беркутом, до сих пор звучит в «Чартовой дюжине» «НАШЕго Радио»», — добавил артист.

Елфимов также поделился планами на 2026 год.

«В планах выпустить новый EP группы «Елфимов» в начале 2026 года. Также планируется концерт-презентация этого EP при участии звездных гостей. Кроме того, в 2026 году будут концерты группы «Гран КуражЪ». В целом, планируются гастроли, новые песни — все то, чем живет творческий человек», — указал музыкант.

Он также пожелал всем россиянам благополучия и здоровья в новом году.

«Хочу сказать огромное спасибо всем моим поклонникам и моей прекрасной команде. Друзья, поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы ваша жизнь била ключом и не стояла на месте. Счастья, здоровья и благополучия в новом 2026 году», — заявил артист.

Ранее Елфимов в беседе с НСН поделился, что не раздумывая приступил к написанию музыки для рок-мюзикла «Гладиатор», когда ему предложили. Он также рассказал об особенностях рок-партитуры, благодаря которой актерам проще существовать на сцене, а их персонажи получились более экспрессивные и яркие.

