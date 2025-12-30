Вокалист «Гран-КуражЪ» вспомнил номер с Лукашенко и роль в «Гладиаторе»
Пётр Елфимов заявил НСН, что главным событием в творческой жизни за 2025 год стала его роль Максимуса в рок-мюзикле «Гладиатор».
Вокалист группы «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов эфире НСН подвел итоги 2025 года, рассказав о самых ярких событиях.
«Для меня, как для артиста, 2025 год был очень насыщенным. Началось все с самого января — два больших сольных концерта в Минске в День рождения великого «песняра» Владимира Мулявина. Далее — мощнейший совместный номер с Николаем Лукашенко в заключительном гала-концерте «Марафона единства» с песней «Молитва». Я отметил свое 45-летие в феврале сразу в двух местах: вместе с группой «Елфимов» в эфире «Квартирника у Маргулиса» и на сцене в городе Челябинске вместе с группой «Эпидемия», с которой я проехал юбилейный тур альбома «Сокровище Энии». Группа «Елфимов» порадовала своих поклонников новыми песнями «Я с тобой» и «Вещий»», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал о множестве коллабораций, в которых он поучаствовал в 2025 году.
«Также я поучаствовал в нескольких коллаборациях. Например, песня «Может быть», которую мы записали и сняли на нее клип вместе с мною любимой группой «Джоконда» и Еленой Мининой. Также были записаны такие композиции, как «Берег мёртвых деревьев» группы «Ангел-хранитель», прекрасный русскоязычный кавер на песню хита Брайана Адамса, Стинга и Рода Стюарта «All for love» в переводе Ольги Ковалевской, которая называется «Всё для любви». Мы записали эту песню и сняли видео совместно с Владом Ивойловым и Евгением Егоровым. Не могу не отметить релиз «Меланхолия» группы «Гран КуражЪ», а также песню «Время» группы «METHEORA». В 2025 году также было много концертов и фестивалей как групп «Елфимов» и «Гран КуражЪ», так и моих сольных выступлений с различными коллективами и оркестрами», — поделился музыкант.
Главным творческим событием 2025 года Елфимов назвал свою роль в рок-мюзикле «Гладиатор».
«Не могу не отметить мой большой сольный концерт в рамках международного фестиваля «Искусств Славянский базар» в сопровождении Национального академического народного оркестра имени Иосифа Женновича. Так много событий, что боюсь что-то упустить. И, конечно же, самое главное событие в моей творческой жизни в 2025 году — исполнение на театральной сцене Современного театра мюзикла главной роли Максимуса в новом рок-мюзикле «Гладиатор», аранжировщиком и соавтором которого я являюсь вместе с Анной и Константином Скрипалёвыми, а также Вадимом Лановым. Композиция «Выбор» из этого мюзикла, которую мы записали с великолепным Артуром Беркутом, до сих пор звучит в «Чартовой дюжине» «НАШЕго Радио»», — добавил артист.
Елфимов также поделился планами на 2026 год.
«В планах выпустить новый EP группы «Елфимов» в начале 2026 года. Также планируется концерт-презентация этого EP при участии звездных гостей. Кроме того, в 2026 году будут концерты группы «Гран КуражЪ». В целом, планируются гастроли, новые песни — все то, чем живет творческий человек», — указал музыкант.
Он также пожелал всем россиянам благополучия и здоровья в новом году.
«Хочу сказать огромное спасибо всем моим поклонникам и моей прекрасной команде. Друзья, поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы ваша жизнь била ключом и не стояла на месте. Счастья, здоровья и благополучия в новом 2026 году», — заявил артист.
Ранее Елфимов в беседе с НСН поделился, что не раздумывая приступил к написанию музыки для рок-мюзикла «Гладиатор», когда ему предложили. Он также рассказал об особенностях рок-партитуры, благодаря которой актерам проще существовать на сцене, а их персонажи получились более экспрессивные и яркие.
