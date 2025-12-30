Виновных в хищении 500 млн рублей у Минобороны отправили в колонию

В Следственном комитете РФ уточнили, что речь идёт о руководителе компании «РНГС Капитал» Дмитрие Левченко и гендиректоре ООО «Сибай» Андрее Грунине.

Отмечается, что суд признал их виновными по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Левченко получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, Грунин - пять лет колонии. Также им были назначены штрафы по 500 тысяч рублей.

Ранее бывший курский депутат Максим Васильев получил срок по делу о хищениях при строительстве фортификаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

