В Тюменской области подешевела бытовая техника

В Тюменской области за год подешевели смартфоны, мониторы, стиральные машины, холодильники и пылесосы — в отдельных категориях снижение цен достигло 16,11%, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на директора Института экономики УрО РАН Юлию Лаврикову.

По словам экономиста, ключевым фактором стало ужесточение условий потребительского кредитования. Банки стали реже одобрять займы, из-за чего сократился спрос на технику. В этих условиях торговые сети, стремясь распродать товары к концу года, пошли на снижение цен.

Еда в России может подешеветь в 2026 году

Дополнительное влияние оказало укрепление рубля. Лаврикова отметила, что к 25 декабря курс доллара снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что уменьшило затраты на закупку импортной продукции. В результате цены на бытовую технику и электронику в рублевом выражении снизились.

При этом эксперт подчеркнула, что признаков роста импорта пока нет, поэтому курс рубля, по ее прогнозу, сохранится на текущем уровне, а резких изменений цен в ближайшее время не ожидается, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЦеныТюменьБытовая техника

Горячие новости

Все новости

партнеры