В Тюменской области подешевела бытовая техника

В Тюменской области за год подешевели смартфоны, мониторы, стиральные машины, холодильники и пылесосы — в отдельных категориях снижение цен достигло 16,11%, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на директора Института экономики УрО РАН Юлию Лаврикову.

По словам экономиста, ключевым фактором стало ужесточение условий потребительского кредитования. Банки стали реже одобрять займы, из-за чего сократился спрос на технику. В этих условиях торговые сети, стремясь распродать товары к концу года, пошли на снижение цен.