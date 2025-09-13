Питбайки и китайские производители: Автоэксперты объяснили рост числа ДТП с мотоциклами
Специалист по авто Антон Шапарин в эфире НСН назвал мотоциклы «игрушкой для богатых», а адвокат Сергей Радько — крайне опасным видом транспорта.
Рост числа ДТП с участием мотоциклов связан с увеличением количества питбайков на дорогах, этот сегмент необходимо регулировать, в том числе сократив импорт этих транспортных средств в РФ, тогда уменьшится число аварий, и получится уберечь детей от травм. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГИБДД сообщило о росте числа ДТП, случившихся по вине мотоциклистов. Так, по данным источника, с начала 2025 года в стране было зафиксировано свыше 4,3 тысячи таких аварий, что примерно на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По мнению Шапарина, увеличение ДТП с участием этого транспорта вызвано ростом спроса на питбайки.
«Это связано с распространением питбайков. Это детские мотоциклы, которые "прикидываются" спортивным инвентарем, хотя мощнее отечественных мотоциклов "Урал" и так далее. Они неконтролируемо распространяются без регистрации, и видно, что количество ДТП с ними растет который год подряд. Только за шесть месяцев этого года было ранено больше 900 детей в авариях с такими мотоциклами. Проблема будет нарастать. Государству необходимо срочно регулировать и срочно ввести ограничения на импорт такой техники. Она должна сертифицироваться как любые другие мотоциклы. Так как на ней нет ни катализаторов, ни фар, она просто не пройдет сертификацию. Таким образом, мы уберем риск у детей и снизим аварийность в мотосегменте», - объяснил он.
При этом специалист подчеркнул, что мототранспорт в России остается «игрушкой для богатых».
«Сейчас хорошая погода, поэтому мотосезон продолжается, а чем больше он идет — тем больше вероятность ДТП. Также наблюдается рост числа мотоциклов, в том числе китайских производителей, потому что сейчас они тоже есть на официальном рынке. Китайские производители активно захватывают рынок, появляются все новые модели машин и мотоциклов. Люди их активно покупают, тем более, что они вполне бюджетные и доступнее, чем привычные иномарки. В ряде случаев обучение на вождение мотоциклов в автошколах формальное, поэтому проблема есть. Но мотоцикл сам по себе является крайне опасным средством передвижения, поэтому то, что аварийность имеет место быть — это факт. Наверно, это еще долго не изменится», - заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что вопрос с питбайками, скутерами и электросамокатами нужно решать кардинально, вводя штрафы на сотни тысяч рублей.
