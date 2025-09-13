Питбайки и китайские производители: Автоэксперты объяснили рост числа ДТП с мотоциклами

Рост числа ДТП с участием мотоциклов связан с увеличением количества питбайков на дорогах, этот сегмент необходимо регулировать, в том числе сократив импорт этих транспортных средств в РФ, тогда уменьшится число аварий, и получится уберечь детей от травм. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГИБДД сообщило о росте числа ДТП, случившихся по вине мотоциклистов. Так, по данным источника, с начала 2025 года в стране было зафиксировано свыше 4,3 тысячи таких аварий, что примерно на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По мнению Шапарина, увеличение ДТП с участием этого транспорта вызвано ростом спроса на питбайки.