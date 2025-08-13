«У нас сейчас по закону ежедневно проводится медицинский и технический осмотр перед рейсом, а также по окончании смены. По факту в большинстве компаний, дай бог, если проводится медицинский осмотр перед тем, как выпустить водителей на линию. Большая часть - это фикция. Это либо какая-нибудь электронная телемедицина, либо вообще просто пачки бумаги, которые выдаются водителям, или покупаются ими заранее. Если проводить медицинский и технический осмотр под камеру, наверняка, появится очередная кормушка для кого-то. Если у нас сейчас 95% водителей не проходит предрейсовые осмотры то, на чем у нас люди будут ездить?» - задался вопросом эксперт.

Он напомнил, что в России в среднем только 10% легальных такси.