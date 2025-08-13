В отрасли не поддержали введение медосмотра водителей такси под камеру
Автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк в беседе с НСН предположил, что если проводить медицинский и технический осмотр под камеру, наверняка, появится очередная кормушка для кого-то.
В большинстве компаний ежедневный медицинский и технический контроль водителей не производится, заявил в беседе с НСН автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.
Водителей легковых такси могут обязать проходить обязательные медицинский и технический осмотры под камеру. Такие поправки депутаты планируют внести в закон «О техосмотре и безопасности дорожного движения». Сейчас многие водители игнорируют это требование, что влияет на безопасность пассажиров. Грэк подчеркнул, что медицинский и технический осмотры сейчас стали фиктивными.
«У нас сейчас по закону ежедневно проводится медицинский и технический осмотр перед рейсом, а также по окончании смены. По факту в большинстве компаний, дай бог, если проводится медицинский осмотр перед тем, как выпустить водителей на линию. Большая часть - это фикция. Это либо какая-нибудь электронная телемедицина, либо вообще просто пачки бумаги, которые выдаются водителям, или покупаются ими заранее. Если проводить медицинский и технический осмотр под камеру, наверняка, появится очередная кормушка для кого-то. Если у нас сейчас 95% водителей не проходит предрейсовые осмотры то, на чем у нас люди будут ездить?» - задался вопросом эксперт.
Он напомнил, что в России в среднем только 10% легальных такси.
«В Россию только 10% легальных такси. И все они, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге. Остальные 90% ни в каких в базах не числятся, как такси не фигурируют. Эти люди находятся в серой зоне. И вместо того, чтобы вывезти этих людей оттуда, у нас пытаются оставшиеся 10% в эту серую зону загнать. Логичнее было бы сначала хотя бы до 90% довести число легальных таксистов, чтобы было понятно, сколько у нас их вообще, кто этим занимается, на каких основаниях, на каких машинах и так далее. А после того, как эти 90% выйдут из тени и начнут что-то платить, что-то соблюдать, вот тогда, может быть, потихонечку уже закручивать гайки, но при этом не забывать давать и какие-то пряники. А у нас все кнутом погоняют, причем, тех бедолаг, которые, несмотря ни на что, пытаются соблюдать законы», - добавил автоэксперт.
Ранее таксисты призвали ФАС присмотреться к агрегаторам на фоне запрета «зазывал», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями
- В отрасли не поддержали введение медосмотра водителей такси под камеру
- Германия оплатит поставки Украине вооружений США
- Силы ПВО уничтожили 7 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской областью
- Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске
- «В поле разметки нет»: Водителям пообещали место за рулем до конца столетия
- В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ
- BadComedian осудил стремление перепроверять кино на традиционные ценности
- СМИ: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке
- Трамп пригрозил России «серьезными последствиями» при отказе от прекращения огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru