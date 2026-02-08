Умер основатель рок-группы «3 Doors Down» Брэд Арнольд

Ушел из жизни один из основателей рок-группы «3 Doors Down», вокалист Брэд Арнольд. Об этом в одной из соцсетей сообщили его коллеги по группе.

Отмечается, что Брэдли Кирк Арнольд умер в субботу 7 февраля из-за рака. Музыканту было 47 лет.