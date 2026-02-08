Умер основатель рок-группы «3 Doors Down» Брэд Арнольд

Ушел из жизни один из основателей рок-группы «3 Doors Down», вокалист Брэд Арнольд. Об этом в одной из соцсетей сообщили его коллеги по группе.

Отмечается, что Брэдли Кирк Арнольд умер в субботу 7 февраля из-за рака. Музыканту было 47 лет.

Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

В марте 2025 года Арнольд раскрыл детали заболевания. Тогда артист рассказал, что ему поставили диагноз «светлоклеточная карцинома почки с метастазами в легкие» четвертой стадии.

«3 Doors Down» была основана в 1996 году. Эта рок-группа известна хитами в стилях пост-гранж и хард-рок. На протяжении карьеры коллектив записал шесть студийных альбомов. Четыре из них были проданы в мире тиражом с более чем 1 млн копий. «3 Doors Down» была дважды номинирована на «Грэмми» за песни «Kryptonite» и «When I'm Gone», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
