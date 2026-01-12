МВД предложило дополнить правила для сдачи экзаменов на права
МВД РФ предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на водительские права. Об этом со ссылкой на документ ведомства пишет «Парламентская газета».
В частности, предлагается дополнить список оснований для отказа в допуске к экзаменам. Новым пунктом может стать использование гражданами средств связи и прочей персональной электроники для получения помощи со стороны третьих лиц.
«Также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов», - цитирует газета пояснительную записку.
Кроме того, в список предложений попали сокращение срока сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней, а также замена бумажных медсправок на электронные документы из реестра полиции и Минздрава.
Ранее в МВД предложили упростить подачу документов для экзамена на водительские права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
