МВД предложило дополнить правила для сдачи экзаменов на права

В частности, предлагается дополнить список оснований для отказа в допуске к экзаменам. Новым пунктом может стать использование гражданами средств связи и прочей персональной электроники для получения помощи со стороны третьих лиц.

«Также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов», - цитирует газета пояснительную записку.

Кроме того, в список предложений попали сокращение срока сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней, а также замена бумажных медсправок на электронные документы из реестра полиции и Минздрава.

Ранее в МВД предложили упростить подачу документов для экзамена на водительские права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».