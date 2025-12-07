В IT-индустрии призвали специалистов помогать вузам для улучшения кадров
Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев в эфире НСН рассказал, что Минцифры сократило перечисления IT-компаний в образование с 5% до 3%.
Для улучшения качества выпускников вузов по IT-специальностям следует привлекать действующих специалистов крупных компаний и увеличивать практику студентов, при этом реальные результаты помощи IT-бизнеса образованию будут видны минимум через пять лет. Об этом в беседе с НСН заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Ранее «Известия» сообщили, что российские IT-компании, аккредитованные Минцифры, должны будут перечислять не менее 3% сэкономленных благодаря отраслевым льготам средств на образовательные проекты и подготовку будущих специалистов, что позволит повысить качество образования новых кадров для IT-сферы.
Отмечается, что сейчас среди 500 крупнейших IT-компаний, подходящих под требования новой программы, только пятая часть действительно взаимодействует со сферой образования. Комлев объяснил, как сформировалась такая инициатива.
«Сами довольно многие компании отметили, что боролись за количество IT-специалистов на рынке. Мы в АПКИТ с нулевых годов просили увеличить число бюджетных мест в IT-специальностях. Последние годы мы стали акцентировать внимание на том, что нужно не только количество, но и качество. Развернулась дискуссия о том, что очень много выпускников, которые умеют делать простейшие вещи, значит есть кодеры, а нужны специалисты, которые часто на стыке с прикладными областями знаний. И встал вопрос о том, как усилить качество специалистов, выпускаемых вузами», - рассказал он.
По его мнению, улучшить качество выпускников вузов по IT-специальностям можно в том числе путем привлечения действующих специалистов крупных компаний.
«Мы в АПКИТ для улучшения качества студентов призывали идти в вузы лучших специалистов IT-компаний, чтобы они туда несли самые передовые знания. И в том числе прикладные вопросы: чтобы учили тому, что будет востребовано от выпускника вуза сразу после того, как он выходит на работу. Мы говорили, что необходимо больше стажировок, чтобы студент защищал диплом на конкретных прикладных кейсах. Мы обращались с этим в частности в Минцифры. Мы предлагали давать какие-то льготы компаниям, которые помогают образованию, а Минцифры нашло другую формулу — измерять все в деньгах. Деньги как раз из тех льгот, которые получают IT-компании», - отметил Комлев.
Исполнительный директор АПКИТ подчеркнул, что Минцифры пошло IT-компаниям навстречу, сократив их перечисления в образование до 3%.
«Минцифры предложило IT-компаниям войти в эксперимент. В него вошли около 50 крупных компаний и 20 вузов. Это не большое количество компаний. Критерии не менялись: у организации должен быть оборот от 1 млрд рублей, численность сотрудников — не меньше 100. Естественно, компания должна пользоваться льготами. Если она не состоит в реестре, то у нее нет экономии. Изначально в министерстве предложили брать 5% от сэкономленного и направить их на образование. Так как налоговая нагрузка увеличивается, плюс, по нашим данным, IT-бюджеты потребителей на следующий год сокращаются, IT-бизнес обратился в Минцифры с просьбой войти в положение и брать меньше, чем 5%. Минцифры пошло навстречу, и теперь не 5%, а — 3%. Но это на следующий год, а дальше может быть пересмотрено. Будет не просто. И бизнес, и Минцифры посмотрит на результаты эксперимента. Потому что некоторые IT-компании сейчас тратят на поддержку образования не 3% и не 5%, а больше », - добавил он.
Комлев считает, что механизм помощи IT-компаний вузам будет прозрачным.
«Минцифры в течении трех месяцев должно разработать типовые договоры, методики оценки и так далее, а до 1 июня все IT-компании, которые попадают под действие этих 3%, должны заключить договоры с вузами. И, конечно, у бизнеса возникли опасения, что вузы не захотят или будут выкручивать руки. Мне кажется, что они беспочвенные, потому что вузы тоже заинтересованы в сотрудничестве с IT-компаниями. И, если вузы будут вести себя некорректно, им могут сократить поддержку со стороны государства. Механизм будет прозрачный: ФНС будет считать, сколько компании сэкономили на льготах, и с согласия компании передавать информацию в Минцифры. Дальше министерство будет предлагать крупной компании для сохранения ее места в реестре оказать поддержку системе образования на определенную сумму», - сказал он.
Однако, по словам специалиста, реальные результаты механизма будут видны лишь через несколько лет.
«В целом IT-компании заинтересованы в повышении качества подготовки кадров. Компании не то чтобы рады платить деньги, но они реально платят. Любой инструмент можно сделать формальным. Но я считаю, что, если уж мы тратим деньги, то это должно быть осмыслено, чтобы они действительно пошли в дело, и качество выпускников повысилось. Потому что сейчас, в том числе в силу санкций, нам трудно, мы конкурируем со всеми ведущими западными разработчиками. Для этого нам нужны очень хорошие кадры. И я надеюсь, что эта мера поможет. Но реальные результаты мы увидим лет через пять, потому что система образования инерционная вещь», - заключил собеседник НСН.
