В IT-индустрии призвали специалистов помогать вузам для улучшения кадров

«Минцифры в течении трех месяцев должно разработать типовые договоры, методики оценки и так далее, а до 1 июня все IT-компании, которые попадают под действие этих 3%, должны заключить договоры с вузами. И, конечно, у бизнеса возникли опасения, что вузы не захотят или будут выкручивать руки. Мне кажется, что они беспочвенные, потому что вузы тоже заинтересованы в сотрудничестве с IT-компаниями. И, если вузы будут вести себя некорректно, им могут сократить поддержку со стороны государства. Механизм будет прозрачный: ФНС будет считать, сколько компании сэкономили на льготах, и с согласия компании передавать информацию в Минцифры. Дальше министерство будет предлагать крупной компании для сохранения ее места в реестре оказать поддержку системе образования на определенную сумму», - сказал он.

Однако, по словам специалиста, реальные результаты механизма будут видны лишь через несколько лет.