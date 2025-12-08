ЦБ РФ обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН
Чтобы усилить борьбу с дропперством (использованием чужих счетов для обналичивания), Центробанк обяжет банки привязать ИНН ко всем счетам клиентов, сообщает РБК.
Это коснется как будущих, так и уже открытых счетов, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. Данная мера является технической основой для запуска государственной платформы «Антидроп» в середине 2027 года. В ней ИНН станет основным идентификатором. Ранее привязка ИНН к счету не была для банков обязательной.
Разъяснение молодежи, что, передав кому-то свою банковскую карту, они становятся соучастниками преступления, дает свой эффект, этим занимаются многие банки, но это еще не означает, что с мошенниками удалось справиться, рассказал НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
