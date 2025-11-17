«У нас большая часть ребят все-таки шли в ординатуру. А что касается целевого обучения, в медицинских вузах оно было на самом высоком уровне – около 70%. Для тех, кто идет в ординатуру, теперь обязательно заключать договор о целевом обучении. Это подразумевает последующую отработку. Практика покажет, как это новшество воспримут сами студенты. Очень вероятно, что студенты будут стремиться идти в ординатуру уже на внебюджетной основе», - отметил он.

По его словам, без увеличения финансирования проблему дефицита кадров не решить.

«Что касается дефицита кадров, трудно себе представить, что эта мера решит проблему. Сегодня мы фактически поощряем развитие частной медицины. Поэтому врачи либо уходят в частную медицину, либо совмещают работу в государственном учреждении и работу в частном. Без увеличения бюджетного финансирования в отношении медицины в целом и оплаты труда медицинских работников проблему не решить. Принятый закон может помочь только отчасти», - заключил собеседник НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законе необходимо закрепить обязанность регионов обеспечивать жильем молодых врачей. По его мнению, без этого невозможно создать привлекательные условия для работы медиков и эффективную помощь людям, напоминает «Радиоточка НСН».

