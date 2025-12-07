СМИ: Акула едва не откусила пальцы россиянке на Мальдивах
Российская туристка едва не лишилась пальцев во время купания с акулами на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Как пишет 112, группу отдыхающих на Мальдивах туристов повезли в океан, чтобы они могли поплавать и снять контент с местными хищниками — акулами-няньками. Организаторы заверили, что рыбы безопасны при соблюдении определенных правил.
Однако одна из туристок нарушила запрет и во время плавания растопырила пальцы, чем спровоцировала нападение. К счастью, акулий «кусь» обошелся без особых потерь и девушка отделалась небольшими ранами. Выйдя из воды с окровавленной рукой она заявила, что это совсем не больно и даже порекомендовала подписчикам попробовать подобный дайвинг.
Ранее российские туристы на Мальдивах массово жаловались на тяжёлые солнечные ожоги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
