СМИ: Акула едва не откусила пальцы россиянке на Мальдивах

Российская туристка едва не лишилась пальцев во время купания с акулами на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Туроператоры заявили, что акулы не отпугнули россиян от Египта

Как пишет 112, группу отдыхающих на Мальдивах туристов повезли в океан, чтобы они могли поплавать и снять контент с местными хищниками — акулами-няньками. Организаторы заверили, что рыбы безопасны при соблюдении определенных правил.

Однако одна из туристок нарушила запрет и во время плавания растопырила пальцы, чем спровоцировала нападение. К счастью, акулий «кусь» обошелся без особых потерь и девушка отделалась небольшими ранами. Выйдя из воды с окровавленной рукой она заявила, что это совсем не больно и даже порекомендовала подписчикам попробовать подобный дайвинг.

Ранее российские туристы на Мальдивах массово жаловались на тяжёлые солнечные ожоги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ТуристыРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры