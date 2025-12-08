Россияне стали меньше пить

Уровень потребления алкоголя падает восьмой месяц кряду. Согласно официальной статистике ЕМИСС, РФ по этому показателю вернулась в эпоху 1997-1998 годов. Показатель снизился до 8,32 л на душу населения за последние 12 месяцев. В ноябре он составил уже 7,63 л.

Эксперты призывают к осторожности в сравнениях: в 90-е бушевал гигантский нелегальный рынок, который мог составлять до двух третей всего оборота. Таким образом, фактическое потребление тогда могло быть значительно выше, что делает нынешнее снижение еще более значимым.

Картина по стране крайне неоднородна. На Северном Кавказе потребление спиртного исчисляется символическими долями литра, в то время как в некоторых промышленных регионах оно превышает 10 литров. В Москве и Санкт-Петербурге, вопреки стереотипам, пьют меньше среднего.

Ранее нарколог не поверил в сокращение потребления алкоголя в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

