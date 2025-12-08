Профессор ВШЭ: Экономика РФ входит в 2026 год с нулевым ростом
Профессор ВШЭ Олег Вьюгин раскритиковал бюджетную политику России на следующий год, обозначив ключевые риски, сообщает Forbes.
По его словам, компании одновременно столкнутся с «дорогими деньгами» и повышенной налоговой нагрузкой. Рост экономики будет близок к нулю, что сделает запланированный сбор налогов, включая НДС и акцизы, крайне сложной задачей. Прогноз Минэка в 1% роста Вьюгин считает невыполнимым, ожидая вместо этого спад, особенно в начале года.
Власти рассчитывают, что успешный сбор налогов создаст дезинфляционный эффект и позволит ЦБ снизить ставку. Но если доходы бюджета окажутся ниже планов, это поставит под удар всю конструкцию, вынуждая либо урезать расходы, либо наращивать дефицит, указал эксперт. Несмотря на риски дестабилизации финансов, Вьюгин не ждет ни кризиса, ни обвала рубля, если не произойдет новых «черных лебедей».
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономический рост России составит менее 1% в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Волгограде в результате падения беспилотника поврежден жилой дом
- МВД: В Волгограде похитившему четыре килограмма раков курьеру грозит пять лет
- Россияне стали меньше пить
- Профессор ВШЭ: Экономика РФ входит в 2026 год с нулевым ростом
- СМИ: Акула едва не откусила пальцы россиянке на Мальдивах
- «Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ
- Звезда «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников скончался на 46 году жзини
- В квартирах более 1,5 тыс. домов Ангарска упала температура из-за аварии на ТЭЦ
- СМИ: ВСУ подорвали дамбу в ДНР, чтобы замедлить продвижение ВС России
- Скончался британский фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru