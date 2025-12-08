Профессор ВШЭ: Экономика РФ входит в 2026 год с нулевым ростом

По его словам, компании одновременно столкнутся с «дорогими деньгами» и повышенной налоговой нагрузкой. Рост экономики будет близок к нулю, что сделает запланированный сбор налогов, включая НДС и акцизы, крайне сложной задачей. Прогноз Минэка в 1% роста Вьюгин считает невыполнимым, ожидая вместо этого спад, особенно в начале года.

Власти рассчитывают, что успешный сбор налогов создаст дезинфляционный эффект и позволит ЦБ снизить ставку. Но если доходы бюджета окажутся ниже планов, это поставит под удар всю конструкцию, вынуждая либо урезать расходы, либо наращивать дефицит, указал эксперт. Несмотря на риски дестабилизации финансов, Вьюгин не ждет ни кризиса, ни обвала рубля, если не произойдет новых «черных лебедей».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономический рост России составит менее 1% в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

