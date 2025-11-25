Студентов-инженеров напугали нехваткой рабочих мест
Студентам нужны гарантии трудоустройства, а возвращение отработок после выпуска не окажет такого эффекта, заявила НСН Ольга Пилипенко.
Частный бизнес не готов предоставить рабочие места студентам-инженерам, поэтому нельзя требовать от них устройства на работу после учебы, рассказал член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко предложил ввести обязательную отработку для выпускников инженерных специальностей, причем с более жесткими условиями, чем у медиков. Он заявил, что им необходимо три года отработать на производстве, и только тогда они должны получать диплом. Его слова привели «Ведомости». Пилипенко указала на тонкости такого подхода.
«Инициатива положительная, но, если мы говорим о переходе на советскую систему, то тогда потребителем кадров было государство. Оно распределяло выпускников в государственные заводы, которые работали по стране. А сегодня заказчиком часто выступает частный бизнес. В рамках целевого договора он и так берет на себя обязательства по предоставлению жилья и рабочего места тем, с кем подписан договор. А сейчас мы хотим сделать так для всех. Но готовы ли предприятия к этому? Нужны ли им именно эти выпускники? Мы не закроем кадровый вопрос, если просто введем эту меру. Экономика — это обоюдное движение, где есть интересы как студентов, так и бизнеса. Почему мы не говорим об этой теме?», — подчеркнула она.
Пилипенко добавила, что похожая реформа у студентов-медиков была о другом.
«Когда была принята инициатива по врачам, то она была о другом. Это не просто отработка бюджетных средств государства. В первую очередь, это гарантия молодым людям, что они будут продолжать работу в своей профессии. Это намного важнее, потому что многие могли убегать и менять сферы деятельности из-за этого. Ребята сами поддержали нас, когда мы обсуждали вопрос с молодежью. Иметь гарантии трудоустройства с перспективным карьерным ростом куда важнее, чем один раз выбрать какую-то траекторию, которая потом поломает всю жизнь», — указала она.
Ранее Пилипенко объяснила НСН, почему иностранные студенты не оставят россиян без бюджетных мест.
