Частный бизнес не готов предоставить рабочие места студентам-инженерам, поэтому нельзя требовать от них устройства на работу после учебы, рассказал член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко предложил ввести обязательную отработку для выпускников инженерных специальностей, причем с более жесткими условиями, чем у медиков. Он заявил, что им необходимо три года отработать на производстве, и только тогда они должны получать диплом. Его слова привели «Ведомости». Пилипенко указала на тонкости такого подхода.