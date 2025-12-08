Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекорда с начала СВО
После введения санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» Россия значительно нарастила скидки на ключевой для Китая сорт нефти ESPO Blend, чтобы обеспечить сбыт, сообщает Reuters.
Декабрьские поставки предлагаются с рекордным дисконтом в $5-6 к Brent, тогда как в сентябре они торговались с небольшой премией. Падение цены примерно на $5,5-7 за баррель (около 10%) свидетельствует о возросших для Москвы сложностях в работе с основным партнером. Агентство указывает, что спрос со стороны китайских НПЗ ограничен, и не все партии нашли покупателей, что грозит убытками трейдерам, закупившим дорогую нефть заранее.
Таким образом, новые санкции напрямую ударили по экспортным доходам России, еще больше увеличив выгоду для Китая.
Ранее президент России Владимир Путин снизил налоговую нагрузку для «Газпрома» и «Роснефти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru