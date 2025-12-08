Медики пожаловались на дефицит лекарств и низкие зарплаты
Сотрудники Искитимской ЦРБ в Новосибирской области направили коллективную жалобу в адрес региональных властей и надзорного органа.
Она опубликована в паблике «Наш Город Искитим» в соцсети «ВКонтакте». Причиной стали системные нарушения в материально-техническом и лекарственном обеспечении учреждения, а также снижение уровня заработной платы. Как следует из документа, в больнице отсутствуют базовые расходные материалы, наблюдается дефицит реактивов в лаборатории, а диагностическая аппаратура работает с перебоями.
Лекарственное обеспечение стационара нестабильно, что вынуждает медиков приобретать препараты самостоятельно. Медицинский персонал указывает на прямую связь между сложившейся ситуацией и угрозой для качества оказания помощи. В связи с этим сотрудники требуют проведения внеплановой проверки, обеспечения учреждения ресурсами и восстановления прежних условий оплаты труда.
Разочарованность врачами в обществе объясняется многими факторами: это и сохраняющийся дефицит кадров, и выгорание врачей, и обещанные с экранов телевизора технологии, которые в итоге не упрощают жизнь пациентов. Об этом НСН рассказал зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников.
