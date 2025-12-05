Власти заявили о необходимости найти более 12 млн рабочих рук к 2032 году
Перед российской экономикой стоит двойная кадровая задача: к 2032 году необходимо найти 12,2 миллиона сотрудников, сообщают «Ведомости».
Как отметил министр труда Антон Котяков, основная нагрузка (11,7 млн) связана с «демографической ямой» и замещением уходящих на пенсию, и только 500 тысяч — с развитием новых направлений.
Прогноз Минтруда выявляет явных «лидеров» и «аутсайдеров» по спросу на кадры. Резкий рост ожидается в логистике, медицине и производстве, а также в науке и IT. В противоположность этому, сфера торговли, вероятно, сократит более 200 тысяч рабочих мест.
Ранее стало известно, что скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году, Скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти заявили о необходимости найти более 12 млн рабочих рук к 2032 году
- СМИ: Рехабом «Антонов PRO» руководила дочь экс-главы Владимирской области
- Путин затронул тему бессмертия
- Евросоюз внес Россию в черный список по отмыванию денег
- СМИ: Украине грозит демографический коллапс
- Российское продвижение под Запорожьем угрожает коммуникациям ВСУ на южном фланге
- Валуев усомнился в необходимости запрета «детского шампанского» для подростков
- Знакомый задержанного основателя рехаба «Антонов PRO» заявил о клевете
- Выписанный из больницы Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»
- В Госдуме допустили долгосрочную аренду Индией российской атомной подлодки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru