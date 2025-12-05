Власти заявили о необходимости найти более 12 млн рабочих рук к 2032 году

Как отметил министр труда Антон Котяков, основная нагрузка (11,7 млн) связана с «демографической ямой» и замещением уходящих на пенсию, и только 500 тысяч — с развитием новых направлений.

Прогноз Минтруда выявляет явных «лидеров» и «аутсайдеров» по спросу на кадры. Резкий рост ожидается в логистике, медицине и производстве, а также в науке и IT. В противоположность этому, сфера торговли, вероятно, сократит более 200 тысяч рабочих мест.

