СМИ: В Волгограде в результате падения беспилотника поврежден жилой дом

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины попали в жилой дом в Волгограде, сообщает Telegram-канал Mash.

В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка

В городе и соседнем Волжском услышали до девяти взрывов. Работает ПВО. Поврежден трехэтажный жилой дом: выбило стёкла, обвалились балконы, посыпался вход в подъезд, вспыхнул пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет. В аэропорту Волгограда временно ограничены рейсы на вылет и прилёт.

Ранее в Воронежской области дроны повредили школу и АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
