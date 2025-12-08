СМИ: В Волгограде в результате падения беспилотника поврежден жилой дом
8 декабря 202501:01
Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины попали в жилой дом в Волгограде, сообщает Telegram-канал Mash.
В городе и соседнем Волжском услышали до девяти взрывов. Работает ПВО. Поврежден трехэтажный жилой дом: выбило стёкла, обвалились балконы, посыпался вход в подъезд, вспыхнул пожар.
По предварительным данным, пострадавших нет. В аэропорту Волгограда временно ограничены рейсы на вылет и прилёт.
Ранее в Воронежской области дроны повредили школу и АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
