Ушаков: Успехи ВС РФ на СВО сделали обстановку переговоров с США благоприятнее

Успехи Вооруженных сил России во время проведения спецоперации сделали обстановку переговоров с США благоприятнее, сообщает РИА Новости.

Ушаков назвал дружескими переговоры Путина и Уиткоффа

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — указал он.

Также Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин позитивно воспринимает Джареда Кушнера — зятя лидера США Дональда Трампа и основателя компании Affinity Partners, который недавно присоединился к переговорам по урегулированию украинского кризиса.

Ранее помощник заявил, что Кушнер может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:СШАУкраинаСпецоперацияАрмияЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры