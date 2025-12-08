Ушаков: Успехи ВС РФ на СВО сделали обстановку переговоров с США благоприятнее
Успехи Вооруженных сил России во время проведения спецоперации сделали обстановку переговоров с США благоприятнее, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — указал он.
Также Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин позитивно воспринимает Джареда Кушнера — зятя лидера США Дональда Трампа и основателя компании Affinity Partners, который недавно присоединился к переговорам по урегулированию украинского кризиса.
Ранее помощник заявил, что Кушнер может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
