В РФ появится система предоставления налогового вычета молодым специалистам

Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, позволяющий властям на местах вводить налоговые вычеты для молодых специалистов до 35 лет, работающих в образовании, медицине, науке и культуре. Согласно инициативе, каждый регион самостоятельно определит размер льготы, список профессий и условия ее предоставления, включая стаж и срок проживания.

Это, по замыслу парламентариев, позволит гибко решать кадровые проблемы и стимулировать выпускников вузов и колледжей работать по специальности в тех отраслях, где их не хватает больше всего.

При подготовке будущих медиков для конкретных регионов в рамках целевого обучения начинающим специалистам необходимо выделять долю при строительстве жилья под аренду, которое будет оплачиваться из регионального бюджета. Об этом в беседе с НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

