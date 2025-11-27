В РФ появится система предоставления налогового вычета молодым специалистам
Регионы России могут получить инструмент для борьбы с нехваткой кадров в социальной сфере, сообщают «Известия».
Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, позволяющий властям на местах вводить налоговые вычеты для молодых специалистов до 35 лет, работающих в образовании, медицине, науке и культуре. Согласно инициативе, каждый регион самостоятельно определит размер льготы, список профессий и условия ее предоставления, включая стаж и срок проживания.
Это, по замыслу парламентариев, позволит гибко решать кадровые проблемы и стимулировать выпускников вузов и колледжей работать по специальности в тех отраслях, где их не хватает больше всего.
При подготовке будущих медиков для конкретных регионов в рамках целевого обучения начинающим специалистам необходимо выделять долю при строительстве жилья под аренду, которое будет оплачиваться из регионального бюджета. Об этом в беседе с НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ появится система предоставления налогового вычета молодым специалистам
- Косачев: Утечка переговоров РФ и США усложнит мирный процесс
- 2 млн клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам
- В Госдуме допустили возможность блокировки WhatsApp
- Мишустина попросили о единых правилах для работы «белых списков» сайтов
- Россиян предупредили о повышении цен на рыбу
- МВД: Не хватает почти 200 тысяч полицейских
- Силуанов анонсировал туристический налог на сдачу домов
- В Евросоюзе предложили сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине
- МВД: Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru