«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ
«Краснодар» дома одержал победу над ЦСКА со счётом 3:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.
У «Краснодара» забили: Джон Кордоба (38'), Виктор Са (45') и Батчи (55'). У ЦСКА отличились Мойзес (11'), удалённый позже за вторую жёлтую карточку (68'), и Матеус Алвес (90+1).
В перерыве между Мойзесом и Кордобой произошла словесная перепалка в подтрибунном помещении. Этот инцидент попал в прямую трансляцию.
Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 40 очков и вышел на первую строчку турнирной таблицы. ЦСКА с 36 баллами занимает четвёртое место.
После зимней паузы «Краснодар» на своём поле примет «Ростов», а армейцы сыграют в Грозном против «Ахмата», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ
- Звезда «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников скончался на 46 году жзини
- Кобзев: Более 1,5 тыс. домов Ангарска остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ
- СМИ: ВСУ подорвали дамбу в ДНР, чтобы замедлить продвижение ВС России
- Скончался британский фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в России
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 11 украинских БПЛА над двумя регионами РФ
- В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки
- В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
- Двалишвили попал в больницу после боя с Петром Яном на UFC 323
- Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru