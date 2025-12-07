«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ

У «Краснодара» забили: Джон Кордоба (38'), Виктор Са (45') и Батчи (55'). У ЦСКА отличились Мойзес (11'), удалённый позже за вторую жёлтую карточку (68'), и Матеус Алвес (90+1).

В перерыве между Мойзесом и Кордобой произошла словесная перепалка в подтрибунном помещении. Этот инцидент попал в прямую трансляцию.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 40 очков и вышел на первую строчку турнирной таблицы. ЦСКА с 36 баллами занимает четвёртое место.

После зимней паузы «Краснодар» на своём поле примет «Ростов», а армейцы сыграют в Грозном против «Ахмата», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

