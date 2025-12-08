МВД: В Волгограде похитившему четыре килограмма раков курьеру грозит пять лет

В Волгограде курьер службы доставки стал фигурантом уголовного дела, похитив заказ клиента, сообщает региональное ГУ МВД.

20-летний молодой человек должен был доставить четыре килограмма раков, но решил их присвоить. План не удался: к моменту, когда курьер решил полакомиться, раки уже испортились.

Тем временем 23-летняя заказчица, не получив свой заказ, пожаловалась в сервис. Администрация компании связалась с полицией, и злоумышленника задержали. Он полностью признал вину. Молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
