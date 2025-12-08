МВД: В Волгограде похитившему четыре килограмма раков курьеру грозит пять лет
В Волгограде курьер службы доставки стал фигурантом уголовного дела, похитив заказ клиента, сообщает региональное ГУ МВД.
20-летний молодой человек должен был доставить четыре килограмма раков, но решил их присвоить. План не удался: к моменту, когда курьер решил полакомиться, раки уже испортились.
Тем временем 23-летняя заказчица, не получив свой заказ, пожаловалась в сервис. Администрация компании связалась с полицией, и злоумышленника задержали. Он полностью признал вину. Молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Госдуме потребовали строго наказать курьера, избившего пожилую женщину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Волгограде в результате падения беспилотника поврежден жилой дом
- МВД: В Волгограде похитившему четыре килограмма раков курьеру грозит пять лет
- Россияне стали меньше пить
- Профессор ВШЭ: Экономика РФ входит в 2026 год с нулевым ростом
- СМИ: Акула едва не откусила пальцы россиянке на Мальдивах
- «Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ
- Звезда «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников скончался на 46 году жзини
- В квартирах более 1,5 тыс. домов Ангарска упала температура из-за аварии на ТЭЦ
- СМИ: ВСУ подорвали дамбу в ДНР, чтобы замедлить продвижение ВС России
- Скончался британский фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru