В МВД назвали регионы с наибольшим числом ДТП с СИМ

ОПАСНЫЕ САМОКАТЫ

Стало известно, что Москва оказалась одним из лидеров по количеству аварий с участием электросамокатов в России. По данным МВД РФ, наибольшее число таких ДТП также происходит в Костромской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Краснодарском крае, в Свердловском, Омском и Новосибирском регионах.

Всего за девять месяцев 2025 года в стране было зарегистрировано примерно три тысячи подобных аварий, пишет ТАСС. При этом наибольшее количество смертельных ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) фиксируют в Свердловской области, Санкт-Петербурге и Москве. Между тем, отмечается, что среди получивших ранения в результате происшествий с СИМ в текущем году было 956 детей до 16 лет.