В МВД назвали регионы с наибольшим числом ДТП с СИМ
Список возглавили Москва, Костромская область и Санкт-Петербург.
Москва стала лидером по числу аварий с электросамокатами. При этом эксперты говорят, что количество таких ДТП в столице за последние полгода сократилось. Между тем, статистика доказывает, что растет число аварий с мотоциклами и питбайками. В то же время, часть специалистов обвиняет в ДТП пешеходов.
ОПАСНЫЕ САМОКАТЫ
Стало известно, что Москва оказалась одним из лидеров по количеству аварий с участием электросамокатов в России. По данным МВД РФ, наибольшее число таких ДТП также происходит в Костромской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Краснодарском крае, в Свердловском, Омском и Новосибирском регионах.
Всего за девять месяцев 2025 года в стране было зарегистрировано примерно три тысячи подобных аварий, пишет ТАСС. При этом наибольшее количество смертельных ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) фиксируют в Свердловской области, Санкт-Петербурге и Москве. Между тем, отмечается, что среди получивших ранения в результате происшествий с СИМ в текущем году было 956 детей до 16 лет.
До этого депутат Госдумы Сергей Миронов призывал запретить прокат электросамокатов по всей стране, так как они, по его словам, создают угрозу жизни и здоровью граждан. Политик подчеркнул, что в России отсутствуют эффективные механизмы предотвращения эксплуатации СИМ, а действующее у самокатов ограничение скорости в 25 километров в час не учитывает реальные риски и поведенческие факторы пользователей, пишет ТАСС.
Однако директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН рассказала, что за последние полгода количество происшествий с участием водителей прокатных самокатов снизилось, особенно в Москве.
«Аварийная статистика за полгода показывает на 20% снижение ДТП с участием прокатных средств. В Москве этот показатель даже достиг снижения на 60%», - поделилась она предварительной статистикой.
ДТП С МОТОЦИКЛАМИ
Между тем, статистика также показывает, что в России растет число ДТП, случившихся по вине мотоциклистов. Так, по данным ГИБДД, с начала 2025 года в стране было зафиксировано более 4,3 тысячи таких аварий, что примерно на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает «Коммерсантъ».
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что это связано с увеличением количества питбайков на дорогах. По его мнению, этот сегмент необходимо регулировать, в том числе сократив импорт этих транспортных средств в РФ, тогда уменьшится число аварий.
«Это связано с распространением питбайков. Они неконтролируемо распространяются без регистрации, и видно, что количество ДТП с ними растет который год подряд. Только за шесть месяцев этого года было ранено больше 900 детей в авариях с такими мотоциклами. Проблема будет нарастать. Государству необходимо срочно регулировать и срочно ввести ограничения на импорт такой техники. Она должна сертифицироваться как любые другие мотоциклы. Так как на ней нет ни катализаторов, ни фар, она просто не пройдет сертификацию. Таким образом, мы уберем риск у детей и снизим аварийность в мотосегменте», - объяснил он в разговоре с НСН.
Однако глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев подчеркивает, что виновниками половины всех ДТП являются пешеходы, поэтому их, по его мнению, надо серьезнее штрафовать за нарушение ПДД.
«На сегодняшний момент проблема перехода пешеходами дороги в неположенном месте очень серьезная. Сотрудники ГИБДД не хотят связываться именно с пешеходами. Их в обязательном порядке нужно идентифицировать, а это либо везти в отделение, либо человек должен добровольно предъявить паспорт. Есть и проблема с ответственностью и наказанием. На сегодняшний момент в 50% ДТП четко установлена вина пешеходов. Во всех остальных вина автомобилистов. Удивительно еще и то, что 70% виновников как за рулем, так и на улице, были в состоянии алкогольного опьянения», - заметил он в беседе с НСН.
Ранее президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что в России не готовы к использованию электросамокатов, так как в стране не хватает специальных дорожек.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru