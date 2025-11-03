МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр

В частности, МОК прекратил сотрудничество с саудовским фондом Esports World Cup Foundation (EWCF) и решил самостоятельно развивать киберспортивное направление.

EWCF, в свою очередь, объявил о намерении каждые два года проводить Кубок по киберспорту Esports Nations Cup. В 2026 году он состоится в ноябре в Саудовской Аравии. Участие в нём примут сборные всех основных регионов, включая Северную и Южную Америки, Европу, страны Ближнего Востока, Африку, Азию и Океанию.

Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил «Радиоточке НСН», что не стоит играть в видеоигры более четырех часов подряд.

