МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от идеи проведения киберспортивной Олимпиады, запланированной ранее на 2026 или 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Пенсионерам посоветовали играть в игры полчаса в день

В частности, МОК прекратил сотрудничество с саудовским фондом Esports World Cup Foundation (EWCF) и решил самостоятельно развивать киберспортивное направление.

EWCF, в свою очередь, объявил о намерении каждые два года проводить Кубок по киберспорту Esports Nations Cup. В 2026 году он состоится в ноябре в Саудовской Аравии. Участие в нём примут сборные всех основных регионов, включая Северную и Южную Америки, Европу, страны Ближнего Востока, Африку, Азию и Океанию.

Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил «Радиоточке НСН», что не стоит играть в видеоигры более четырех часов подряд.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:киберспортОлимпиадаМОК

Горячие новости

Все новости

партнеры