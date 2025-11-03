МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от идеи проведения киберспортивной Олимпиады, запланированной ранее на 2026 или 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В частности, МОК прекратил сотрудничество с саудовским фондом Esports World Cup Foundation (EWCF) и решил самостоятельно развивать киберспортивное направление.
EWCF, в свою очередь, объявил о намерении каждые два года проводить Кубок по киберспорту Esports Nations Cup. В 2026 году он состоится в ноябре в Саудовской Аравии. Участие в нём примут сборные всех основных регионов, включая Северную и Южную Америки, Европу, страны Ближнего Востока, Африку, Азию и Океанию.
Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил «Радиоточке НСН», что не стоит играть в видеоигры более четырех часов подряд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро
- Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
- МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр
- Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе
- СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США
- Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»
- Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
- В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства
- В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
- Россия и Китай изучают строительство совместной электростанции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru