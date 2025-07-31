«Тротуары предназначены для пешеходов, а не для самокатов. Наша инфраструктура не готова к самокатам, и нельзя считать хорошей новостью то, что самокатчики стали на 20% меньше убивать или калечить, ведь в оставшихся 80% случаев жизнь и здоровье людей по-прежнему под угрозой. Так же точно мы не готовы к аэротакси — у нас полно проводов и нет площадок. Можно было бы пустить самокаты по трассам, как велосипедистов, но тогда пострадают и автомобилисты. Повторюсь, мы не готовы к самокатам, и это надо признать. Надо строить специальные дорожки для электросамокатов. Или пусть люди ездят на самокатах старого образца, на которых надо отталкиваться ногами», — сказал Ефимов.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что власти Благовещенка дискредитируют себя в глазах своих горожан решением о запрете самокатов, так как обычно в регионах огромные проблемы с транспортной доступностью, и люди вынужденно прибегают к использованию самокатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

