Депутат Ефимов заявил о неготовности российской инфраструктуры к самокатам
Снижение числа ДТП с участием электросамокатов на 20% нельзя назвать хорошей новостью, поскольку жизнь и здоровье пешеходов по-прежнему под угрозой, сказал НСН Виталий Ефимов.
Россия по-прежнему не готова к использованию электросамокатов — не хватает специальных дорожек, а с тротуаров и автомобильных дорог самокаты необходимо убрать, чтобы не подвергать риску пешеходов и водителей. Об этом НСН заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.
В первом полугодии 2025 года количество ДТП с электросамокатами и другими и другими средствами индивидуальной мобильности уменьшилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. По словам Ефимова, несмотря на положительную динамику, инфраструктура в России по-прежнему не готова к эксплуатации электросамокатов.
«Тротуары предназначены для пешеходов, а не для самокатов. Наша инфраструктура не готова к самокатам, и нельзя считать хорошей новостью то, что самокатчики стали на 20% меньше убивать или калечить, ведь в оставшихся 80% случаев жизнь и здоровье людей по-прежнему под угрозой. Так же точно мы не готовы к аэротакси — у нас полно проводов и нет площадок. Можно было бы пустить самокаты по трассам, как велосипедистов, но тогда пострадают и автомобилисты. Повторюсь, мы не готовы к самокатам, и это надо признать. Надо строить специальные дорожки для электросамокатов. Или пусть люди ездят на самокатах старого образца, на которых надо отталкиваться ногами», — сказал Ефимов.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что власти Благовещенка дискредитируют себя в глазах своих горожан решением о запрете самокатов, так как обычно в регионах огромные проблемы с транспортной доступностью, и люди вынужденно прибегают к использованию самокатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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