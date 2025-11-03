СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США
3 ноября 202516:41
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне санкций США против крупнейших российских производителей сырья. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, «некоторые поставки» нефти из РФ временно отменили компании Sinopec и PetroChina Co.
Также отмечается, что более мелкие частные НПЗ из Китая «избегают российских поставок».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что Пекин официально не подтвердил отказ закупать российскую нефть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины
- Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро
- Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
- МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр
- Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе
- СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США
- Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»
- Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
- В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства
- В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru