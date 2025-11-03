СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне санкций США против крупнейших российских производителей сырья. Об этом пишет Bloomberg.

Орбан добивается смягчения американских санкций ради поставок российской нефти

По данным агентства, «некоторые поставки» нефти из РФ временно отменили компании Sinopec и PetroChina Co.

Также отмечается, что более мелкие частные НПЗ из Китая «избегают российских поставок».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что Пекин официально не подтвердил отказ закупать российскую нефть.

