В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства

Также на этот день состоится церемония вручения государственных наград и премий президента за вклад в укрепление единства российской нации. Мероприятие пройдёт Екатерининском зале Кремля.

Кроме того, в праздничный день российский лидер намерен посетить выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее в России официально учредили новый профессиональный праздник — День сварщика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».