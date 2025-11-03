В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Овчинский: Программу к Дню народного единства представит «Макет Москвы» на ВДНХ

Также на этот день состоится церемония вручения государственных наград и премий президента за вклад в укрепление единства российской нации. Мероприятие пройдёт Екатерининском зале Кремля.

Кроме того, в праздничный день российский лидер намерен посетить выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее в России официально учредили новый профессиональный праздник — День сварщика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Терещенко
ТЕГИ:День Народного ЕдинстваПраздникВладимир Путин

