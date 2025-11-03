Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20

Встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно было бы организовать на саммите «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Как пишет RT, с таким предложением выступил президент Финляндии Александр Стубб.

Лавров: Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа

В частности, на открытии Национальных курсов по обороне он указал, что новые переговоры Путина и Трампа могли бы пройти на саммите объединения в Йоханнесбурге, который состоится 21—22 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет лично участвовать в саммите G20 в ЮАР, однако Россия будет представлена на достойном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также он отметил, что предпосылок для новой встречи российского и американского лидеров на данный момент нет.

