Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20

В частности, на открытии Национальных курсов по обороне он указал, что новые переговоры Путина и Трампа могли бы пройти на саммите объединения в Йоханнесбурге, который состоится 21—22 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет лично участвовать в саммите G20 в ЮАР, однако Россия будет представлена на достойном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также он отметил, что предпосылок для новой встречи российского и американского лидеров на данный момент нет.