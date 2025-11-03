Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
Встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно было бы организовать на саммите «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Как пишет RT, с таким предложением выступил президент Финляндии Александр Стубб.
В частности, на открытии Национальных курсов по обороне он указал, что новые переговоры Путина и Трампа могли бы пройти на саммите объединения в Йоханнесбурге, который состоится 21—22 ноября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет лично участвовать в саммите G20 в ЮАР, однако Россия будет представлена на достойном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также он отметил, что предпосылок для новой встречи российского и американского лидеров на данный момент нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
- В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства
- В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
- Россия и Китай изучают строительство совместной электростанции
- СМИ: Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow
- Число пострадавших при землетрясении в Афганистане выросло до 534 человек
- Депутат Бессараб призвала выделять будущим медикам в регионах долю при строительстве жилья
- Названы зарплаты в Москве и Петербурге для IoT-инженеров и разработчиков VR
- Певец Akmal' получил в ДНР подарок в цветах флага России
- ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергокомплекса Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru