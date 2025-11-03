Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро

Венесуэльский оппозиционер указала, что следует усилить эскалацию и давление, так как это «единственный способ заставить Мадуро понять, что пора уходить».

«Люди выйдут, когда наступит подходящий момент», - добавила Мачадо.

Ранее в The Washington Post появилась публикация, в которой говорится, что Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».