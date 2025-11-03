Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро
Отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро можно только с помощью давления. Как пишет Bloomberg, такое заявление сделала лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо.
Венесуэльский оппозиционер указала, что следует усилить эскалацию и давление, так как это «единственный способ заставить Мадуро понять, что пора уходить».
«Люди выйдут, когда наступит подходящий момент», - добавила Мачадо.
Ранее в The Washington Post появилась публикация, в которой говорится, что Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро
- Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
- МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр
- Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе
- СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США
- Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»
- Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
- В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства
- В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
- Россия и Китай изучают строительство совместной электростанции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru