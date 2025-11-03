ГАИ: Отказ снять обложку с прав грозит водителю арестом на 15 суток
В России за отказ снять обложку с водительских прав автомобилистам грозит административный арест до 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГАИ.
Кроме того, за это нарушение также может грозить штраф от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, либо обязательные работы до 120 часов.
Уточняется, что полицейские при возникновении у них сомнений в подлинности водительских прав, могут потребовать у автомобилиста передать их для проверки без обложки. При этом отказ в выполнении такого требования автоинспектора будет расцениваться как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей. За это предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП, напоминает «Ura.ru».
Однако отмечается, что вопрос о привлечении к административной ответственности водителей за данное правонарушение решается в каждом конкретном случае индивидуально.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН заметил, что продление водительских прав должно происходить автоматически, если человек отправит все медицинские справки, и никакие пошлины, по его словам, за это взиматься не должны.
