ГАИ: Отказ снять обложку с прав грозит водителю арестом на 15 суток

В России за отказ снять обложку с водительских прав автомобилистам грозит административный арест до 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГАИ.

Кроме того, за это нарушение также может грозить штраф от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, либо обязательные работы до 120 часов.

Уточняется, что полицейские при возникновении у них сомнений в подлинности водительских прав, могут потребовать у автомобилиста передать их для проверки без обложки. При этом отказ в выполнении такого требования автоинспектора будет расцениваться как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей. За это предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП, напоминает «Ura.ru».