В Чечне дисциплина в плане вождения находится на уровне гражданского понимания. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«В передовые регионы по безопасности дорог вошли ХМАО, ЯНАО, Чеченская Республика. В них активно развивается общественный транспорт. В Чеченской Республике, например, низкая аварийность из-за фактора неминуемой ответственности. И все знают, что ни с кем договориться не получится. Сам был в Грозном и хочу сказать, что я не видел там ни одного ДТП. Дисциплина есть на уровне гражданского понимания», - рассказал он.

Ранее разработчик методологии рейтинга БДД, независимый эксперт Николай Залесский в пресс-центре НСН рассказал, что рейтинг был основан на трех показателях - уровень транспортного риска, уровень социального риска и тяжесть последствий ДТП.

