Семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины
Семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри. Об этом сообщает RT.
Представитель местной полиции Гьян Кумар Махато уточнил, что в числе погибших двое непальцев, а также трое граждан США, один канадец и один итальянец.
«Лавина сошла, когда группа альпинистов вместе с местными проводниками... готовились к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг» - отметил он.
Также чиновник добавил, что при сходе лавины ещё четыре человека были ранены и четверо пропали без вести. В российском посольстве в Непале указали, что граждан России среди них нет.
Ранее спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
