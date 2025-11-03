Семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины

Представитель местной полиции Гьян Кумар Махато уточнил, что в числе погибших двое непальцев, а также трое граждан США, один канадец и один итальянец.

«Лавина сошла, когда группа альпинистов вместе с местными проводниками... готовились к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг» - отметил он.

Также чиновник добавил, что при сходе лавины ещё четыре человека были ранены и четверо пропали без вести. В российском посольстве в Непале указали, что граждан России среди них нет.

Ранее спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

