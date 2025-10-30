В России составили рейтинг регионов по безопасности дорожного движения
Чеченская Республика второй год подряд держит лидерство в Рейтинге по безопасности дорожного движения, заявил в пресс-центре НСН Илья Зотов.
Лидером в рейтинге безопасности дорожного движения (БДД) за 2024 год стала Чеченская Республика, а Орловская область, Алтайский край и Самарская область заняли первые строчки по уровню развития транспортной сети. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Сформирована группировка регионов по коэффициенту Энгеля, который применяется для оценки уровня развития транспортной инфраструктуры территории. Регионы, представленные в Рейтинге БДД, сведены в четыре группы (передовая, высокая, средняя, низкая) по признаку развития их транспортной сети - площади территории и численности населения. В первой группе лидером является Орловская область, Алтайский край и Самарская область. Во второй группе – Владимирская область, в третьей – Еврейская автономная область и в четвертой – Амурская область», - рассказал он.
Также Зотов раскрыл, что абсолютным лидером по безопасности дорожного движения является Чечня.
«В 2023 году абсолютным лидером безопасности на дорогах стала Чеченская Республика, а второе место занимала Республика Коми. В 2024 году Чечня также сохраняет лидерство, а на втором месте идет Мурманская область. В аутсайдерах с 74 места идут Республика Ингушетия, Ленинградская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия и Тыва», - подытожил он.
Эксперты при поддержке Общественного Совета при Минтрансе РФ, проектного офиса по транспорту «Союза российских городов» и федерального проекта «Безопасные дороги» разработали Рейтинг безопасности дорожного движения, который презентовали на площадке пресс-центра Информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Ранее ГИБДД России опубликовала данные о состоянии аварийности за девять месяцев 2025 года. Всего за этот период произошло 94,8 тыс. ДТП (–2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 10 тыс. человек (–3,4%) и ранено 117,7 тыс. (–3%). Основная часть аварий — 61,3 тыс.— произошла на дорогах местного значения, остальные — на федеральных, региональных или межмуниципальных трассах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
