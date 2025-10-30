«Сформирована группировка регионов по коэффициенту Энгеля, который применяется для оценки уровня развития транспортной инфраструктуры территории. Регионы, представленные в Рейтинге БДД, сведены в четыре группы (передовая, высокая, средняя, низкая) по признаку развития их транспортной сети - площади территории и численности населения. В первой группе лидером является Орловская область, Алтайский край и Самарская область. Во второй группе – Владимирская область, в третьей – Еврейская автономная область и в четвертой – Амурская область», - рассказал он.

Также Зотов раскрыл, что абсолютным лидером по безопасности дорожного движения является Чечня.

«В 2023 году абсолютным лидером безопасности на дорогах стала Чеченская Республика, а второе место занимала Республика Коми. В 2024 году Чечня также сохраняет лидерство, а на втором месте идет Мурманская область. В аутсайдерах с 74 места идут Республика Ингушетия, Ленинградская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия и Тыва», - подытожил он.

Эксперты при поддержке Общественного Совета при Минтрансе РФ, проектного офиса по транспорту «Союза российских городов» и федерального проекта «Безопасные дороги» разработали Рейтинг безопасности дорожного движения, который презентовали на площадке пресс-центра Информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Ранее ГИБДД России опубликовала данные о состоянии аварийности за девять месяцев 2025 года. Всего за этот период произошло 94,8 тыс. ДТП (–2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 10 тыс. человек (–3,4%) и ранено 117,7 тыс. (–3%). Основная часть аварий — 61,3 тыс.— произошла на дорогах местного значения, остальные — на федеральных, региональных или межмуниципальных трассах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

