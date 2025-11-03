Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»
Второй сезон реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов» стартует 4 ноября. Показывать проект будет стриминговый сервис Netflix.
Отмечается, что во второй сезон вошли всего девять серий. Первые четыре покажут 4 ноября, затем ещё четыре - 11 ноября. Финальная серия выйдет 18 ноября.
В реалити «Игры в кальмара: Вызов», которое создано по культовому сериалу, примут участие 456 человек. Они будут участвовать в различных испытаниях. Главный приз шоу - 4,56 млн долларов.
Ранее самый популярный блогер в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) объявил, что намерен воссоздать в реальной жизни «Голодные игры» писательницы Сьюзен Коллинз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины
- Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро
- Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
- МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр
- Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе
- СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США
- Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»
- Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
- В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства
- В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru