Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»

Отмечается, что во второй сезон вошли всего девять серий. Первые четыре покажут 4 ноября, затем ещё четыре - 11 ноября. Финальная серия выйдет 18 ноября.

В реалити «Игры в кальмара: Вызов», которое создано по культовому сериалу, примут участие 456 человек. Они будут участвовать в различных испытаниях. Главный приз шоу - 4,56 млн долларов.

Ранее самый популярный блогер в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) объявил, что намерен воссоздать в реальной жизни «Голодные игры» писательницы Сьюзен Коллинз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

