СМИ: США запланировали первое испытание МБР после заявлений Трампа
Пентагон готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой. Об этом пишет Newsweek.
По данным издания, которое ссылается на навигационные предупреждения, учения пройдут в середине этой недели. Запуск МБР будет осуществлён с военной базы Ванденберг в штате Калифорния.
«Полёт пройдет над Тихим океаном, ракета достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это будет первое испытание МБР после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США запланировали первое испытание МБР после заявлений Трампа
- Семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины
- Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро
- Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
- МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр
- Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе
- СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США
- Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»
- Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
- В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru