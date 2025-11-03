СМИ: США запланировали первое испытание МБР после заявлений Трампа

Пентагон готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой. Об этом пишет Newsweek.

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в тайных ядерных испытаниях

По данным издания, которое ссылается на навигационные предупреждения, учения пройдут в середине этой недели. Запуск МБР будет осуществлён с военной базы Ванденберг в штате Калифорния.

«Полёт пройдет над Тихим океаном, ракета достигнет полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет первое испытание МБР после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Баллистическая РакетаЯдерные ИспытанияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры