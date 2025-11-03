Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ

В России в настоящий момент развивается патриотический кинематограф. Об этом на фестивале «Народы России и СНГ» заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в стране еще снимут фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с такими советскими патриотическими картинами, как «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука или «Освобождение» Юрия Озерова.