Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
В России в настоящий момент развивается патриотический кинематограф. Об этом на фестивале «Народы России и СНГ» заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в стране еще снимут фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с такими советскими патриотическими картинами, как «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука или «Освобождение» Юрия Озерова.
Шойгу считает, что за первые 25 лет после распада СССР в отечественном кинематографе, особенно в области патриотических фильмов, было многое утрачено. Но сейчас, подчеркнул он, значительная часть кинематографистов в РФ уже сделала большой шаг на пути к «восстановлению исторической памяти».
Ранее гендиректор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров предложил заменить «Разговоры о важном» в российских школах уроками кино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
- МОК отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр
- Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе
- СМИ: НПЗ Китая отказываются от закупок нефти из РФ на фоне санкций США
- Объявлена дата выхода второго сезона реалити-шоу «Игры в кальмара: Вызов»
- Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20
- В Кремле рассказали о графике Путина в День народного единства
- В Риме дважды обрушилась средневековая башня Конти
- Россия и Китай изучают строительство совместной электростанции
- СМИ: Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru