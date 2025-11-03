Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ

В России в настоящий момент развивается патриотический кинематограф. Об этом на фестивале «Народы России и СНГ» заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в стране еще снимут фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с такими советскими патриотическими картинами, как «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука или «Освобождение» Юрия Озерова.

Шойгу считает, что за первые 25 лет после распада СССР в отечественном кинематографе, особенно в области патриотических фильмов, было многое утрачено. Но сейчас, подчеркнул он, значительная часть кинематографистов в РФ уже сделала большой шаг на пути к «восстановлению исторической памяти».

Ранее гендиректор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров предложил заменить «Разговоры о важном» в российских школах уроками кино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПатриотизмСовбез РФ КультураКиноСергей Шойгу

