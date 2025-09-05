«Союз пешеходов» призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

По его словам, только таким образом можно сократить количество ДТП с самокатами, а также число погибших и пострадавших.

«Сейчас максимально разрешенная скорость электросамоката — 25 км/ч. Это никуда не годится», - указал общественник.

Соколов добавил, что необходимо в кратчайшие сроки ввести в России обязательную регистрацию всех электросамокатов - такую же, как и для автомобилей. Это не позволит пользователям СИМ уйти от ответственности.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал полностью запретить прокат электросамокатов в стране, сообщает RT.

