Кравцов заявил о завершении работы над единым учебником по истории
Работу над новым единым государственным учебником по истории завершили в России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Как напомнил глава Минпросвещения, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, эта задача выполнена.
«Я хочу еще раз поблагодарить авторов и всех, кто участвовал в этой важной работе. Уверен, что качество образования будет улучшаться, а интерес к истории будет возрастать», - цитирует Кравцова ТАСС.
Ранее Кравцов заявил, что школы планируют перевести на единые государственные учебники по предметам программы в течение трех-четырех лет, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
- Кравцов заявил о завершении работы над единым учебником по истории
- Карякин продолжит и дальше играть, несмотря на исключение из рейтинга FIDE
- В Екатеринбурге предотвратили теракт против руководителя предприятия ОПК
- Лариса Долина готовит театральную премьеру
- Госдеп предписал эвакуироваться части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке
- «Маленькая победоносная» затянулась: Трамп задумался о вводе войск в Иран
- В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров
- Трамп: У США есть практически неограниченный запас оружия
- В Тбилиси вспыхнул пожар в здании банка