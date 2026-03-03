Кравцов заявил о завершении работы над единым учебником по истории

Работу над новым единым государственным учебником по истории завершили в России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как напомнил глава Минпросвещения, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, эта задача выполнена.

«Я хочу еще раз поблагодарить авторов и всех, кто участвовал в этой важной работе. Уверен, что качество образования будет улучшаться, а интерес к истории будет возрастать», - цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее Кравцов заявил, что школы планируют перевести на единые государственные учебники по предметам программы в течение трех-четырех лет, пишет 360.ru.

