Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия
7 мая 202601:33
Лидер США Дональд Трамп заявил журналистам, что Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия.
По его словам, Иран не может обладать ядерным оружием. «И они согласились с этим, среди других вещей», — заявил американский лидер.
Ранее стало известно, что Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий в отношении Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия
- ВОЗ сравнил хантавирус и COVID-19
- В «Единой России» не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных
- Росстат заметил падение цен
- Гастроэнтеролог предупредила о рисках гастрита и геморроя из-за шашлыков
- Премьера ИИ-пьесы по Мольеру в Версале разделила мнения в мире культуры
- Экономист объяснил причины волн сокращений в регионах России
- Эксперт оценил шансы Кличко сменить Зеленского на президентском посту
- Юрист объяснил, как носить георгиевскую ленту, чтобы избежать проблем с законом
- Захарова призвала дипломатов зарубежных стран покинуть Киев перед 9 мая