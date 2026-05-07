Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия

Лидер США Дональд Трамп заявил журналистам, что Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия.

Трамп: США завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Ирана на сделку

По его словам, Иран не может обладать ядерным оружием. «И они согласились с этим, среди других вещей», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий в отношении Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
