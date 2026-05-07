«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Авангард»
7 мая 202603:01
Денис Постольский
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина обыграл «Авангард» из Омска и вышел в финал турнира, сообщают «Известия».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме. В финальном противостоянии Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом», который 3 мая обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.
Ранее хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую драку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
