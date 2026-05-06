Экономист объяснил причины волн сокращений в регионах России

Первые два месяца 2026 года также оказались непростыми из-за поэтапного снижения порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Хотя в марте-апреле экономика показала признаки улучшения, этого недостаточно, чтобы бизнес отказался от планов по сокращению штата.

Вилков подчеркнул, что увольнения — крайняя мера: в условиях дефицита кадров восстановить команду потом сложно. Сокращения подрывают командный дух, снижают производительность и провоцируют уход наиболее квалифицированных специалистов.

Эксперт резюмировал, что компании решаются на такие шаги, когда исчерпаны другие способы экономии — от поиска более доступных аналогов сырья до перевода сотрудников на удаленную работу, и делают это, чтобы просто выжить в текущих условиях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

