Экономист объяснил причины волн сокращений в регионах России
Компании Тюменской области и Югры планируют сократить более 2,4 тыс. сотрудников из-за реорганизации и изменений в штатном расписании. Доцент Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков объяснил «ФедералПресс», что вынуждает бизнес идти на такие меры.
Эксперт отметил, что прошлый год стал сложным для юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов: прибыль компаний снизилась. В Югре это произошло из-за низких цен на нефть, а усугубила ситуацию повышение налогов на прибыль.
Первые два месяца 2026 года также оказались непростыми из-за поэтапного снижения порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Хотя в марте-апреле экономика показала признаки улучшения, этого недостаточно, чтобы бизнес отказался от планов по сокращению штата.
Вилков подчеркнул, что увольнения — крайняя мера: в условиях дефицита кадров восстановить команду потом сложно. Сокращения подрывают командный дух, снижают производительность и провоцируют уход наиболее квалифицированных специалистов.
Эксперт резюмировал, что компании решаются на такие шаги, когда исчерпаны другие способы экономии — от поиска более доступных аналогов сырья до перевода сотрудников на удаленную работу, и делают это, чтобы просто выжить в текущих условиях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
