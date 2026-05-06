Премьера ИИ-пьесы по Мольеру в Версале разделила мнения в мире культуры
Во Франции состоялась премьера первой в истории театральной пьесы, созданной с помощью искусственного интеллекта на основе произведений Мольера. Постановка в Версале сразу вызвала споры в культурном сообществе, передает РЕН ТВ.
Сценарий под названием «Астролог, или Ложные предсказания» написала нейросеть, обученная на всех текстах классика. Проект, получивший название «Мольер 2.0», реализовали при бюджете в 1,5 миллиона евро, однако сценическое воплощение экспериментального текста вызвало вопросы у зрителей.
Нейросеть обучали три года, после чего эксперты проверяли результат на соответствие стилистике и логике повествования. Французское правительство активно лоббировало постановку, доверив искусственному интеллекту также сценографию и создание костюмов в стиле эпохи.
Писатель и драматург Александр Цыпкин отметил, что использование ИИ уже стало новым этапом в развитии литературы. По его мнению, сегодня невозможно определить, применялся ли искусственный интеллект при создании текста, поскольку технологии уже активно используются в кино, сценаристике и визуальном искусстве,
Ранее ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков в беседе с НСН рассказал, каким кинопрофессиям угрожает использование нейросетей.
