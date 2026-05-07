ВОЗ сравнил хантавирус и COVID-19
7 мая 202600:31
Ситуация со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius не схожа с началом пандемии коронавируса, сообщил Agence France-Presse глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, риск для остального мира на данный момент низок. Отмечается, что организация не видит смысла созывать заседание чрезвычайного комитета по ситуации с хантавирусом.
Тем временем, количество пассажиров MV Hondius, у которых был выявлен хантавирус, выросло до семи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
