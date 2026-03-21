Учебники по языкам республик появятся в России

Федеральный институт родных языков народов России начал разработку линейки учебников по государственным и родным языкам республик. Об этом сообщило Минпросвещения России.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, заниматься по новым учебникам смогут школьники с 1 по 11 класс. Министр отметил, что это будет новый этап для системы языкового образования. Школьники смогут более глубоко изучить культуру своего народа, подчеркнул он.

Учителя поспорили о «неподъемной» нагрузке для школьников

Институт родных языков уже разработал в 2025 году учебники по четырем государственным языкам, добавил Кравцов. Это якутский язык, чувашский язык, тувинский язык и коми язык. Кроме того, имеются рукописи учебников по шести родным языкам. Все они пройдут проверку и экспертизу.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что курс «Моя семья» для младших школьников может быть введен только после обсуждения с родителями всех тем и пособий. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
