Учебники по языкам республик появятся в России
Федеральный институт родных языков народов России начал разработку линейки учебников по государственным и родным языкам республик. Об этом сообщило Минпросвещения России.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, заниматься по новым учебникам смогут школьники с 1 по 11 класс. Министр отметил, что это будет новый этап для системы языкового образования. Школьники смогут более глубоко изучить культуру своего народа, подчеркнул он.
Институт родных языков уже разработал в 2025 году учебники по четырем государственным языкам, добавил Кравцов. Это якутский язык, чувашский язык, тувинский язык и коми язык. Кроме того, имеются рукописи учебников по шести родным языкам. Все они пройдут проверку и экспертизу.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что курс «Моя семья» для младших школьников может быть введен только после обсуждения с родителями всех тем и пособий. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
