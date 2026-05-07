Росстат заметил падение цен

Эта неделя - четвертая подряд, когда недельная динамика находится на историческом минимуме. До этого инфляция заметно превышала значения прошлых лет.

Текущая дефляция зафиксирована впервые с августа 2025 года. Она достигнута за счет продовольственных товаров, которые подешевели на 0,3 процента. В категории плодоовощной продукции цены снизились на 2,66 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,01 процента, а услуги стали дороже на 0,5 процента.

Больше всего подешевели огурцы и помидоры — минус 11,63 процента и минус 7,5 процента соответственно. Другие Больше остальных категорий подорожали поездки на черноморское побережье России — 8,47 процента.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

