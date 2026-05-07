Зеленский: Проведение парада в Москве 9 мая зависит от украинской армии
Киев готовит «справедливый ответ», сообщил в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.
«В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами, — заявил глава государства.
«Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно завершать», — отметил Зеленский.
Тем временем, Министерство иностранных дел России призвало обеспечить заблаговременный вывоз сотрудников дипломатических миссий из Киева в связи с угрозой ответного удара Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
