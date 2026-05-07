В «Единой России» не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил в своем Telegram-канале, что выступает против запрета иностранной музыки на школьных выпускных.
По его словам, недопустимо, чтобы школьникам запрещали танцевать под зарубежные хиты из-за неоднозначного толкования закона о защите русского языка. «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой – это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства», - написал парламентарий.
Милонов отметил, что с коллегами по «Единой России» он намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных казусов не возникало.
Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах, среди которых Рязанская, Ярославская и Тамбовская области, выпускникам школ запретили исполнять вальс под иностранные песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
