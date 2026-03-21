HR-эксперт опровергла «охлаждение» дефицита кадров в России
HR-эксперт Зулия Лоикова в эфире НСН рассказала, что в РФ не хватает квалифицированных учителей, инженеров, «синих воротничков» и младшего медперсонала.
В России до сих пор есть дефицит кадров, в разных сферах остро не хватает квалифицированных работников, но больше всего сейчас страдают предприятия малого и среднего бизнеса, которым приходится закрываться на фоне падения спроса. Об этом в беседе с НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в начале 2026 года тренд охлаждения напряженной ситуации на российском рынке труда, который стал прослеживаться в 2025-м, продолжился. Отмечается, что о постепенном изменении кадровой стратегии свидетельствуют в том числе результаты опроса руководителей и топ-менеджеров российских предприятий.
Набиуллина заметила, что количество фирм, которые испытывают кадровый дефицит, в последнее время сократилось до минимума с середины 2023 года. В связи с этим планы предприятий по найму новых сотрудников становятся более умеренными, как и темпы индексации зарплат действующих работников. Однако Лоикова опровергла сокращение дефицита кадров в России.
«У бизнесов очень большие проблемы. Кадровый голод у нас отнюдь не прекратился. Не знаю таких сфер, где бы кадровый дефицит был полностью решен. Сейчас в строительстве не хватает выше 100 тысяч человек — квалифицированных кадров. Учителей, преподавателей — тоже колоссальная нехватка. Не хватает хороших преподавателей в школах. Младшего медицинского персонала, качественных инженеров — у нас нехватка. Нехватка "синих воротничков" — у них сейчас быстрее всех растут зарплаты, потому что мы просто не успеваем создавать такое количество профессионалов, их просто нет. Перегретый рынок может быть в IT-сфере, потому что там нет такого количества специалистов начального уровня. Программистов много, но людей "высокого уровня" — тоже не много», - рассказала она.
Эксперт отметила, что в России сокращается количество предприятий малого и среднего бизнеса.
«Идет просто сокращение предприятий, а не предприятий, которые испытывают дефицит кадров. У нас идет сокращение бизнеса — особенно малого и среднего. Бизнесы не выдерживают текущего напряжения, в первую очередь, в связи с повышенной нагрузкой. Спрос падает. Идет замедление экономики — такая общая экономическая проблема. Второй момент — общеэкономическая осторожность. То есть компании сейчас пытаются адаптироваться к высоким процентным ставкам. И, если, например, мы говорим про коммерческие структуры, — неопределенность к каналам коммуникаций с клиентами. Охлаждение спроса… Но достаточно неплохо себя чувствует ВПК», - добавила Лоикова.
По ее словам, сильнейшие проблемы наблюдаются в фэшн-ритейле и ресторанном бизнесе.
«Очень сильно пострадали фэшн-ритейл, ресторанный бизнес: закрытия кафе, ресторанов. Люди перетекают в другие направления. Фэшн-ритейл — потому что спрос снизился, но в кризис всегда такая история. Закрытие сетей, магазинов, банкротства — их очень много. Сфера услуг — это весь средний и малый бизнес. Им очень тяжело», - заключила собеседница НСН.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в настоящий момент зарплаты очень хороших автомобильных слесарей доходят до 400 тысяч рублей в месяц, но таких кадров крайне мало.
