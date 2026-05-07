СМИ: Задержание адвоката Карабанова может быть связано с делом «Русагро»

Задержание известного адвоката Александра Карабанова может быть связано с делом «Русагро», сообщает Telegram-канал Mash.

Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича

Основателя агрохолдинга и бывшего сенатора Вадима Мошковича арестовали в конце марта 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере при покупке другого агрохолдинга «Солнечные продукты».

Карабанов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время следователи проводят его допрос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеАдвокат

Горячие новости

Все новости

партнеры