СМИ: Задержание адвоката Карабанова может быть связано с делом «Русагро»
7 мая 202602:01
Задержание известного адвоката Александра Карабанова может быть связано с делом «Русагро», сообщает Telegram-канал Mash.
Основателя агрохолдинга и бывшего сенатора Вадима Мошковича арестовали в конце марта 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере при покупке другого агрохолдинга «Солнечные продукты».
Карабанов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время следователи проводят его допрос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Задержание адвоката Карабанова может быть связано с делом «Русагро»
- Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия
- ВОЗ сравнил хантавирус и COVID-19
- В «Единой России» не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных
- Росстат заметил падение цен
- Гастроэнтеролог предупредила о рисках гастрита и геморроя из-за шашлыков
- Премьера ИИ-пьесы по Мольеру в Версале разделила мнения в мире культуры
- Экономист объяснил причины волн сокращений в регионах России
- Эксперт оценил шансы Кличко сменить Зеленского на президентском посту
- Юрист объяснил, как носить георгиевскую ленту, чтобы избежать проблем с законом