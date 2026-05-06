Гастроэнтеролог предупредила о рисках гастрита и геморроя из-за шашлыков
Избыток шашлыков в майские праздники грозит обострением гастрита, панкреатита и геморроя, предупредила гастроэнтеролог «ГУТА КЛИНИК» Эльвира Комкова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».
Медик пояснила, что в праздничные дни и неделю после них врачи фиксируют рост обращений с обострениями хронических заболеваний ЖКТ, пищевыми отравлениями, язвенной и рефлюксной болезнью. Нередки также случаи геморроя, анальных трещин и воспаления кишечника.
Проблемы со здоровьем возникают из-за радикальной смены привычного рациона на праздничный, с преобладанием жирной, острой и белковой пищи. Шашлык в больших объемах и с жирными соусами требует чрезмерного расхода пищеварительных ферментов, что наносит удар поджелудочной железе и желчному пузырю.
Кроме того, застолья обычно сопровождаются употреблением алкоголя, который раздражает слизистую желудка и кишечника, нарушая нормальную работу печени и поджелудочной железы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В «Единой России» не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных
- Росстат заметил падение цен
- Гастроэнтеролог предупредила о рисках гастрита и геморроя из-за шашлыков
- Премьера ИИ-пьесы по Мольеру в Версале разделила мнения в мире культуры
- Экономист объяснил причины волн сокращений в регионах России
- Эксперт оценил шансы Кличко сменить Зеленского на президентском посту
- Юрист объяснил, как носить георгиевскую ленту, чтобы избежать проблем с законом
- Захарова призвала дипломатов зарубежных стран покинуть Киев перед 9 мая
- ПВО сбили 46 украинских дронов над восемью регионами России
- Финляндия выразила недовольство Зеленскому из-за дронов ВСУ