Гастроэнтеролог предупредила о рисках гастрита и геморроя из-за шашлыков

Избыток шашлыков в майские праздники грозит обострением гастрита, панкреатита и геморроя, предупредила гастроэнтеролог «ГУТА КЛИНИК» Эльвира Комкова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Медик пояснила, что в праздничные дни и неделю после них врачи фиксируют рост обращений с обострениями хронических заболеваний ЖКТ, пищевыми отравлениями, язвенной и рефлюксной болезнью. Нередки также случаи геморроя, анальных трещин и воспаления кишечника.

Проблемы со здоровьем возникают из-за радикальной смены привычного рациона на праздничный, с преобладанием жирной, острой и белковой пищи. Шашлык в больших объемах и с жирными соусами требует чрезмерного расхода пищеварительных ферментов, что наносит удар поджелудочной железе и желчному пузырю.

Кроме того, застолья обычно сопровождаются употреблением алкоголя, который раздражает слизистую желудка и кишечника, нарушая нормальную работу печени и поджелудочной железы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
